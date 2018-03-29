Идти маленькими шагами миротворцев на Донбассе с Россией не получится, – эксперт. Новости

Россия доказала миру, что ей нельзя доверять в вопросе миротворцев на Донбассе, после того, как нарушила условия Будапештского меморандума, ее агрессия в Украине известна всем. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

«Россия доказала всем, что ей нельзя доверять, даже тогда, когда она подписывает какие-то документы. В этом трагедия нынешней ситуации. Ни одна из стран, которая подписала Будапештский меморандум, кроме России, не захватила чужую территорию и не начала войну. В этом принципиальная разница между позициями этих стран», – говорит он.

«Мы хотели бы, чтобы другие подписанты были бы более активными в восстановлении нашей территориальной целостности, это правда. Но, как минимум, их нельзя обвинить в том, что они нарушили основы международного права, что сделала Россия», – продолжил Огрызко.

По его мнению, мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе мог бы внедряться и прописываться постепенно. «Но, когда обе стороны друг другу не доверяют, а мы не можем доверять России, тогда план "сначала так, а потом так" – не работает. Потому что мы не уверены, что, если мы согласимся на первый шаг, за ним будет второй», – отмечает эксперт.

«Если бы мы работали со страной, которой доверяем, мы могли бы согласиться сначала на одной линии, потом на другой, потом ввести администрацию, потом прийти на границу и так далее. Потому что доверяли, что подпись на документе что-то означает», – добавил Огрызко.

Эксперт отметил, что мандат миротворческой миссии на Донбассе должен быть прописан на всю неподконтрольную Украине территорию и на весь период работы международного контингента. «Идти маленькими шагами не получится. Если это администрация, то она сразу выходит на границу и закрывает эту границу, сразу берет этот пока что оккупированный регион под полный контроль. Никаких российских военторгов больше не будет, поставок оружия, боевиков и российской армии, а будет международный контроль над этой территорией», – сказал он.

Дипломат также считает, что в Российской Федерации хотят использовать ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс для федерализации Украины на условиях Кремля.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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