В «МВД ДНР» на допросе умер 18-летний парень. Новости

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке в райотделе умер 18-летний учащийся ПТУ. Об этом пишут пользователи соцсетей, и эту информацию прокомментировали «МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«28 марта текущего года в одном из районных отделов полиции Макеевки скоропостижно скончался 18-летний парень. Причина смерти устанавливается»., – пишут в «МВД ДНР», В пояснении ситуации, в частности, сообщают, что «в Кировский РО из городского ПТУ №125 поступило письмо с просьбой провести профилактическую работу с учащимся Владиславом Гиневичем, который систематически прогуливал занятия. Молодого человека пригласили на беседу в орган внутренних дел. В разговоре выяснилось, что парень регулярно употребляет наркотики. Он заметно нервничал и боялся, что об этом узнают родные и близкие. Во время беседы юноша внезапно побледнел и потерял сознание. Правоохранители немедленно оказали ему первую доврачебную медпомощь, вызвали "корую". Медики провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти юношу не смогли. В 18:40 ч. была констатирована смерть. По предварительной версии, причиной летального исхода стал отек головного мозга». Уточняется, что в настоящее время проводят все необходимые экспертизы для установления точного диагноза. По данному факту «прокуратура» проводит проверку.
Макеевчане не доверяют этой информации, обсуждая в соцсетях происшествие и называя этот случай убийством.
- Артем: «Забили до смерти. Они бьют сильно и без синяков. Их обучают по ходу этому»;
- Дмитрий: «Даже если и попал за дело, должны были лишить свободы на определенное кол-во лет, а не лишать жизни...»;
- Оля: «Конечно, жаль, никто не говорит, парень молодой, только жизнь началась, но так и непонятно, по какой причине его задержала милиция, в этот раз, наверное, все-таки распитие спиртных напитков + энергетики , вот вам и лопнувший сосуд, тут даже нервов не нужно, сейчас просто молодежь неадекватная»;
- Артем: «О чем вы толкуете, какой прессинг. Я понимаю, если бы сердце не выдержало, тогда о чем-то еще можно было бы говорить...прессинг, нервы. А так сосуд в голове. Черепно-мозговой травмой как бы попахивает»;
- Алина: «Понимаете, если бы ему стало плохо, они бы как минимум спросили у его мамы, нет ли у него каких-то заболеваний? И пустили бы ее. А так они молча вызвали скорую»;
- Новости: «Народ, я что один вижу в посте, что автор пишет о том, что забрали его из-за обычных типа прогулов, короче, нашли повод домахаться просто, как обычно, какие ягуары и наркотики, что вы несете? Перечитайте пост с открытыми глазами! Тем более забрали у него паспорт, что полиция не имеет права вообще делать!».
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