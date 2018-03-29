В «МВД ДНР» на допросе умер 18-летний парень. Новости

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке в райотделе умер 18-летний учащийся ПТУ. Об этом пишут пользователи соцсетей, и эту информацию прокомментировали «МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«28 марта текущего года в одном из районных отделов полиции Макеевки скоропостижно скончался 18-летний парень. Причина смерти устанавливается»., – пишут в «МВД ДНР», В пояснении ситуации, в частности, сообщают, что «в Кировский РО из городского ПТУ №125 поступило письмо с просьбой провести профилактическую работу с учащимся Владиславом Гиневичем, который систематически прогуливал занятия. Молодого человека пригласили на беседу в орган внутренних дел. В разговоре выяснилось, что парень регулярно употребляет наркотики. Он заметно нервничал и боялся, что об этом узнают родные и близкие. Во время беседы юноша внезапно побледнел и потерял сознание. Правоохранители немедленно оказали ему первую доврачебную медпомощь, вызвали "корую". Медики провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти юношу не смогли. В 18:40 ч. была констатирована смерть. По предварительной версии, причиной летального исхода стал отек головного мозга». Уточняется, что в настоящее время проводят все необходимые экспертизы для установления точного диагноза. По данному факту «прокуратура» проводит проверку.

Макеевчане не доверяют этой информации, обсуждая в соцсетях происшествие и называя этот случай убийством.