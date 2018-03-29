В Донецке на пешеходном переходе авто сбило подростка на велосипеде. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 29 марта, на пересечении пр.Мира и б.Шахтостроителей автомобиль сбил подростка на велосипеде и, не оказав помощь, скрылся с места ДТП. Об этом пишут пользователи соцсетей с просьбой найти свидетелей происшествия.
«Просьба отозваться очевидцам ДТП на пересечении пр-т Мира и б-р Шахтостроителей. в 16.00, 29 марта. Серый Ланос сбил подростка на велосипеде», – пишут пользователи.
- Андрей: «На тротуаре, если нет, то что подросток делал на проезжей части?»;
- Ивета: «Подросток проезжал пешеходный переход, но вопрос даже не в том. Вопрос к водител, который скрылся с места пришествия, .оставив ребенка»;
- Никита: «По ПДД велосипедист должен пересекать дорогу по зебре пешком, а не ехать. Хотя не зная всех подробностей, виноваты оба»;
- Ивета: «Переезжал, переходил, переползал... это зебра!!!Ребенка сбили, велик остался на дороге, а мой сын перелетел через машину! Водитель не остановился!!!! Не оказал помощь, не дождался гаи или родителей!!!!!».
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