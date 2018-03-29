В Донецке на пешеходном переходе авто сбило подростка на велосипеде. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 29 марта, на пересечении пр.Мира и б.Шахтостроителей автомобиль сбил подростка на велосипеде и, не оказав помощь, скрылся с места ДТП. Об этом пишут пользователи соцсетей с просьбой найти свидетелей происшествия.

«Просьба отозваться очевидцам ДТП на пересечении пр-т Мира и б-р Шахтостроителей. в 16.00, 29 марта. Серый Ланос сбил подростка на велосипеде», – пишут пользователи.