Затопить дешевле: В «ДНР» озвучили затраты на шахту «Юнком». Новости

Только для того, чтобы поддерживать шахту «Юнком» в неподконтрольном украинской власти Енакиево (Донецкая обл.) необходимо 670 млн руб. (310 млн грн по местному курсу на 30.03.2018 г.). Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «депутат народного совета ДНР» Игорь Витченко.

«Шахта находится в ужасном состоянии, стволы, копер, как к работе, так и к транспортировке людей в шахту и обратно – в катастрофическом. По самым скромным подсчетам на восстановление стволов и этого оборудования необходимо 670 млн руб. Это только для того, чтобы поддерживать шахту для водооткачки. Водоотлив занимает по средствам на данный момент – 11 млн руб. в месяц», – сказал он.

«Депутат» добавил, что в ходе рассмотрения вопроса о затоплении угольного предприятия на специальной комиссии с участием «общественных активистов», экологов, руководства шахты и «депутатского корпуса» мнения противоречивые.

«Были выслушаны все стороны. Мнения противоречивые. Министерство угля, экологи, депутатский корпус ознакомились с заключениями всех научных учреждений, которые высказали положительное мнение по поводу затопления. При этом экологическая обстановка в регионе нарушена не будет», – попытался заверить он.

Напомним, в «ДНР» заявили, что откачка воды на шахте «Юнком» будет полностью остановлена 14 апреля. Сейчас на предприятии ведется демонтаж оборудования.

В «ДНР» заявили, что имеют необходимый кадровый и научно-технический потенциал для систематического наблюдения за состоянием радиационного фона на шахте «Юный коммунар». При этом министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило о радиационной опасности объекта «Кливаж» на шахте «Юнком».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» было принято решение о начале 1 июля 2017 года затопления шахт «Полтавская» и «Енакиевская» (ранее угольные предприятия входили в ГП «Орджоникидзеуголь», г. Енакиево), расположенных по соседству с шахтой «Юный Коммунар». Это приведет к подтоплению и шахты «Юнком», в которой находится стекловидная капсула, образовавшаяся после ядерного взрыва. .

Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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