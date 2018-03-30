В одном из поселков «ДНР» жалуются, что продукты дороже, чем в Донецке (Фото). Новости

В поселке Новый Свет (НКТ*, Донецкая обл.), расположенном вблизи Старобешево, цены на некоторые продукты выше, чем в Донецке. Об этом работники Старобешевской ТЭС пожаловались «главе ДНР» Александру Захарченко.
В ходе проверок одного из магазинов выяснилось, что жители жаловались не без оснований. Например, стоимость куриного мяса оказалась выше, чем в Донецке. «Филе куриное – 190 руб., в Донецке – 176 руб.», – заявила местная жительница.
Продавец рассказала, что мясо птицы они закупают на донецких базах, а на некоторых товарах нет ценников, потому что их быстро разбирают.
На кадрах видно, сколько стоят продукты их ассортимент в одном из магазинов поселка Новый Свет.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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