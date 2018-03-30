Передвигаться по тротуарам невозможно: Краматорск не готов к прогулкам на инвалидной коляске (Фото). Новости

Краматорск (Донецкая обл.) не приспособлен для передвижения по городу людей с инвалидностью: специально оборудованные пандусы к магазинам и аптекам не чистят, как и тротуары, а низкополого троллейбуса приходится долго ждать. И это единственный вид транспорта для лиц с инвалидностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила переселенка из Горловки Татьяна Бобровская.

Татьяна и Сергей Бобровские в прошлом году покинули неподконтрольную Горловку и переехали в Краматорск. Оба они – спортсмены-колясочники. Приняв решение прогуляться по городу, Татьяна и Сергей получили массу негативных впечатлений.

«Мой день начался чудесно, у меня было много планов и дел. Я с мужем и друзьями ждали на остановке долгожданный доступный низкополый троллейбус…И чего же мы дождались? Троллейбус был переполнен. Мы просили людей подвинутся, уступить место, но все просто стояли и делали вид, что не слышат. Люди не понимают, что это единственный вид общественного транспорта, доступный нам. Любой другой человек может сесть в другой троллейбус, в автобус либо маршрутку, а я не могу», – пишет Бобровская.

По ее словам, супругам удалось все-таки втиснутся в троллейбус. «Но на обратном пути мы решили идти пешком по проезжей части, так как тротуары у нас не чистят, и по ним передвигаться вообще невозможно», – отмечает женщина.

«Добил же меня сегодня магазин, в который я пробиралась, как на гору Эверест, по доступному, казалось бы, пандусу, заваленному снегом. А зачем же его чистить?! Ступеньки же почищены! Это касается не только этого магазина. Такая ситуация везде в городе. Ни одна аптека, магазин и даже поликлиника не чистят в зимнее время пандусы. А зачем?», – добавляет она.

Несмотря на это, переселенка надеется, что ситуация изменится к лучшему, и люди с инвалидностью наконец станут полноправными членами общества.

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