Мариуполь подписал договор о покупке 20 трамваев из Европы. Новости

Трамвайно-троллейбусное управление Мариуполя (Донецкая обл.) заключило договор на поставку 20 трамваев на сумму 33,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Согласно опубликованным данным, мариупольское ТТУ заключило договор на поставку трамваев, которые были в использовании в странах Европейского Союза.

В тендерных документах указано количество – 20 единиц.

Победитель торгов – ООО «Торговый Дом "Литан"» должен поставить трамваи до 17 декабря 2018 года. Конкурент на торгах у «Литана» был один, и он предложил более высокую цену.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине троллейбусов закуплено меньше, чем трамваев.

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