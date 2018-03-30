«Перебои» и «совсем пропал»: Жители Донецка жалуются на интернет. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города жалуются на работу одного из интернет-провайдеров – «New Ton». Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Некоторые дончане пишут, что перебои наблюдаются в течение нескольких дней. При этом у большинства дончан проблемы начались 29 марта утром:

Екатерина: «Пользователи интернета New Ton – у всех перебои или у меня роутер накрылся?»;

Александр: «У всех так»;

Анастасия В.: «Перебои сегодня (29 марта – ред.)»;

Наталья: «У меня сегодня целый день выделывается»;

Катерина: «У меня перебои уже недели две, даже фильм не могу онлайн посмотреть практически... А сегодня совсем пропал»;

Виктория: «Я думала, у меня одной такое, а он у всех, оказывается, сегодня плохо работает»;

Анастасия К.: «У меня тоже пропадает. Задолбал»;

Светлана: «Жесть, я тоже на роутер подумала...»;

Андрей: «Перебои целый день, и телефоны вырубили… Не дозвониться»;

Никита: «Тоже перебои»;

Маргарита: «У всех уже 3 дня».

Читайте также: