«Перебои» и «совсем пропал»: Жители Донецка жалуются на интернет. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города жалуются на работу одного из интернет-провайдеров – «New Ton». Об этом местные жители пишут в соцсетях.
Некоторые дончане пишут, что перебои наблюдаются в течение нескольких дней. При этом у большинства дончан проблемы начались 29 марта утром:
- Екатерина: «Пользователи интернета New Ton – у всех перебои или у меня роутер накрылся?»;
- Александр: «У всех так»;
- Анастасия В.: «Перебои сегодня (29 марта – ред.)»;
- Наталья: «У меня сегодня целый день выделывается»;
- Катерина: «У меня перебои уже недели две, даже фильм не могу онлайн посмотреть практически... А сегодня совсем пропал»;
- Виктория: «Я думала, у меня одной такое, а он у всех, оказывается, сегодня плохо работает»;
- Анастасия К.: «У меня тоже пропадает. Задолбал»;
- Светлана: «Жесть, я тоже на роутер подумала...»;
- Андрей: «Перебои целый день, и телефоны вырубили… Не дозвониться»;
- Никита: «Тоже перебои»;
- Маргарита: «У всех уже 3 дня».
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