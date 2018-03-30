«Перебои» и «совсем пропал»: Жители Донецка жалуются на интернет. Новости

«Перебои» и «совсем пропал»: Жители Донецка жалуются на интернет

ДН

30.03.18 11:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города жалуются на работу одного из интернет-провайдеров – «New Ton». Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Некоторые дончане пишут, что перебои наблюдаются в течение нескольких дней. При этом у большинства дончан проблемы начались 29 марта утром:

  • Екатерина: «Пользователи интернета New Ton – у всех перебои или у меня роутер накрылся?»;
  • Александр: «У всех так»;
  • Анастасия В.: «Перебои сегодня (29 марта – ред.)»;
  • Наталья: «У меня сегодня целый день выделывается»;
  • Катерина: «У меня перебои уже недели две, даже фильм не могу онлайн посмотреть практически... А сегодня совсем пропал»;
  • Виктория: «Я думала, у меня одной такое, а он у всех, оказывается, сегодня плохо работает»;
  • Анастасия К.: «У меня тоже пропадает. Задолбал»;
  • Светлана: «Жесть, я тоже на роутер подумала...»;
  • Андрей: «Перебои целый день, и телефоны вырубили… Не дозвониться»;
  • Никита: «Тоже перебои»;
  • Маргарита: «У всех уже 3 дня».

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