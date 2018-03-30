«Антипремии» мэрам Донетчины: Жебривский показал позолоченный «волшебный пендель» (Фото). Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский инициировал раздачу «антипремий» мэрам Донетчины. Для «награждения» были специально изготовлены 5 позолоченных статуэток в форме стоящего на пьедестале сапога, с надписью: «Волшебный пендель».

На областной коллегии, которая прошла 29 марта в Мирнограде, глава области продемонстрировал оригинальную статуэтку. Несколько образцов Павел Жебривский приготовил в качестве мотивации руководителям городов и районов. Подобным способом глава области планирует заставить мэров и руководителей районов более активно возрождать регион.

При этом «пендель» на областной коллегии никому не вручили, и Жебривский увез статуэтки в Краматорск.

Источник: Знамя индустрии