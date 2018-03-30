Правозащитники: Трудности получения соцвыплат и пенсий – главная проблема для ВПЛ. Новости

Трудности получения социальных выплат и пенсий остаются главной проблемой для внутренне перемещенных лиц. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».
Так, в феврале нарушения процедур верификации ВПЛ правозащитники фиксировали в Покровске, Мариуполе, Мирнограде (Донецкая обл.).
Проблема получения адресной помощи ВПЛ, которые были перемещены в пределах одного населенного пункта, была решена в Авдеевке и Красногоровке (Донецкая обл.). Комиссии назначают адресную помощь в случае критического повреждения жилья.
Также правозащитники отмечают, что некоторые УТСЗН продолжают частично либо полностью отказывать в погашении пенсионной задолженности. Такая проблема фиксировалась в Покровске, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.
Остро стоит проблема исполнения судебных решений касательно пенсионеров, которые ограничены в движении и проживают на временно неподконтрольной украинским властям территории. Для того, чтобы по решению суда получить деньги в отделении Ощадбанка, истец должен лично прийти в отделение, что является проблемой для маломобильных людей. Разрушенный мост в Станице Луганской, отсутствие транспортного КПВВ и перегруженные пункты пропуска через линию соприкосновения делают невозможным доступ к Ощадбанку для маломобильных пенсионеров.
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