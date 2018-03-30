Неудачный дрифт: В Донецке трамвай слетел с рельсов (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке трамвай слетел с рельсов. Жители города отмечают, что такое происходит не впервые, и считают, что участившиеся ДТП с трамваями вызваны плохим состоянием рельсов. Об этом дончане пишут в соцсетях.

«28 марта. Неудачный дрифт», – подписал фотографии автор поста.

Горожане отмечают, что сход трамвая с рельсов – неудивителен, так как рельсовые пути в плохом состоянии по всему Донецку. Также дончане говорят о том, что в ДТП трамваи попадают все чаще:

Руслан: «Нормально зашел»;

Евгений: «Щас "папа" новые трамваи соберет (значки прилепит) – и рельсы вообще не понадобятся... Будут по асфальту ездить… Судя по фото – это пересечение Пролетарской и Буденновских Партизан»;

Елена: «Что-то часто у нас трамваи стали попадать в ДТП»;

Олег: «Так конечно! Рельсы изгибаются во всех трех измерениях, а иногда даже уходят в четвертое! И так – по всему городу. Зато трамваи строят. Рельсы положите нормально, а не в грязь кверху мехом!»;

Ирочка: «Теперь понятно, почему его снесло, я как-то ехала в такси за водителем, и смотрела на рельсы: так меня даже укачало. Они извиваются, как удав»;

Александр: «Этим трамваям по 30-35 лет, соответственно – и полотну. Вот и результат. К сожалению, возвращаемся к истокам, в Каменный век»;

«Extant Temp»: «У нас только по Оплоту (местный телеканал – ред.) ништяк»;

Людмила: «Вчера ведь там рельсы рабочие чистили»;

Анютка: «Что происходит с трамваями?»;

Александр: «Не в трамваях дело, а в рельсах и качестве проезжей части».

Некоторые жители Донецка отнеслись к произошедшему с юмором:

Алешка: «Намазали вазелином (рельсы)»;

Виталий: «Все вечно летают по путям».

Напомним, в «ДНР» на «республиканском донецком электротехническом заводе» приступили к сборке трамваев.

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