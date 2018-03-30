Перекопали полностью: Вблизи Горловки обстрелами разрушено кладбище (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Зайцево (НКТ*, Донецкая обл.), расположенном вблизи Горловки, из-за обстрелов практически полностью разрушено кладбище, разбиты памятники и надгробия, на территории и вблизи захоронений глубокие воронки от снарядов.

По словам «главы поселковой администрации» Ирины Дикун, о разрушенных могилах сейчас собирают данные. «Старорусское кладбище перекопали полностью. Сейчас смотритель кладбища переписывает все фамилии на памятниках, чтобы сообщить родственникам о том, что они разрушены», – сказала она.

Как сообщалось ранее, на территории Горловки имеются кладбища, расположенные в непосредственной близости от линии разграничения, где сохраняется опасность травмирования или гибели людей ввиду возможного наличия на данной территории неразорвавшихся боеприпасов и иных взрывоопасных предметов. В прошлом году 6 таких захоронений были закрыты в период поминальных дней.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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