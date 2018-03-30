Перекопали полностью: Вблизи Горловки обстрелами разрушено кладбище (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Зайцево (НКТ*, Донецкая обл.), расположенном вблизи Горловки, из-за обстрелов практически полностью разрушено кладбище, разбиты памятники и надгробия, на территории и вблизи захоронений глубокие воронки от снарядов.
По словам «главы поселковой администрации» Ирины Дикун, о разрушенных могилах сейчас собирают данные. «Старорусское кладбище перекопали полностью. Сейчас смотритель кладбища переписывает все фамилии на памятниках, чтобы сообщить родственникам о том, что они разрушены», – сказала она.
Как сообщалось ранее, на территории Горловки имеются кладбища, расположенные в непосредственной близости от линии разграничения, где сохраняется опасность травмирования или гибели людей ввиду возможного наличия на данной территории неразорвавшихся боеприпасов и иных взрывоопасных предметов. В прошлом году 6 таких захоронений были закрыты в период поминальных дней.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Во сколько обходятся похороны в Луганске и Донецке
- На неподконтрольном Донбассе много неизвестных захоронений
- У аэропорта Донецка: литургия, кладбище, осень (Фото)
- На кладбище у аэропорта Донецка начали восстанавливать разрушенные памятники (Фото)
- Откровения «ДНР»: Как мы стреляли по ДАП из монастыря, и что от этого осталось (Фото)
- Можно ли посещать кладбище у аэропорта в Донецке
- Фоторепортаж: Иверский монастырь и кладбище у Донецкого аэропорта
- Поселок «Октябрьский»: жизнь вблизи Донецкого аэропорта (Фото)
Комментарии