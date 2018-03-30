Сводка из зоны АТО за 29 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 57 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих были ранены, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал укрепления сил АТО вблизи Зализного (до переим.: Артемово), а из крупнокалиберных пулеметов – недалеко от населенного пункта Луганское.

На донецком направлении из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП незаконные вооруженные формирования обстреляли укрепления сил АТО в районе Павлополя. Минометы калибром 82 мм НВФ применили по силам АТО у Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали силы АТО у Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП велся обстрел у Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие НВФ применили по позициям у Широкино, шахты «Бутовка» и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.

В «ДНР» сообщают, что «с 00:00 обстрелы не зафиксированы, режим тишины не нарушался».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Логвиново. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. О случаях нарушения "режима тишины" с момента вступления в силу с 00.00 30 марта "пасхального перемирия" не сообщается».