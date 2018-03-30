Боснийский сценарий влечет за собой договоренность с Донецком и Луганском, – политолог. Новости

Ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс по боснийскому сценарию предполагает прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР». Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал политолог Дмитрий Снегирев, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.
«Объясню в чем опасность такого сценария. В Боснии, и вообще опыт введения временных администраций, – это при согласии обеих сторон конфликта. В Боснии это было центральное правительство Хорватии и, соответственно, местные сербские администрации. Москва предлагает – договаривайтесь с Луганском и Донецком о введении временных международных администраций», – говорит он.
«Таким образом – конфликт сугубо внутриукраинский, а Россия выступает в качестве арбитра, а не участником и, соответственно, стороной конфликта. А мы опять аплодируем, нам забили гол на международной арене, а мы даже не высказали собственную позицию по этому вопросу», – продолжил он.
По его мнению, США и Россия продолжают договариваться между собой, а украинские дипломаты даже не выражают официальную позицию страны в вопросе введения миротворцев на Донбасс. «Украина фактически лишена остатков субъектности. Опять же – Волкер заявил, что в апреле-мае он будет встречаться с Сурковым. Ему уже навязали повестку дня, они будут обговаривать момент введения временных международных администраций без участия Украины», – заявил эксперт.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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