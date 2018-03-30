Нас оттуда пинками выгнали: В «ДНР» жалуются на медицину и нехватку врачей. Новости

Жители поселка Новый Свет возмущены медициной в «ДНР» и жалуются на отсутствие специалистов в местных больницах. Об этом люди рассказали «главе ДНР» Александру Захарченко в ходе его визита в населенный пункт, который расположен вблизи Старобешево (НКТ*, Донецкая обл.).

«Сейчас наши работники, чтобы сдать анализы, пройти флюорографию или обратиться к профильному специалисту должны ехать в районный центр в Старобешево. Также и наши пенсионеры, и жители поселка», – говорит работник Старобешевской ТЭС.

«Наша больница, которая здесь осталась, имеет статус семейной амбулатории – это два врача семейных и все. По детским врачам остался один педиатр, и то», – предпенсионного возраста», – добавил он.

«Проблема эта общая по всей республике. Не только у вас не хватает 390 высококлассных специалистов. А спросите – сколько у нас не хватает высококлассных врачей на республику? Это тысячи. Некому работать. Вы сами сказали – предпенсионного возраста», – ответил Захарченко.

После общения с работниками Старобешевской ТЭС в поселке Новый Свет он направился проверять еще одну жалобу жителей – высокие цены на продукты в местных магазинах. На улице «главу ДНР» обступили жители с очередными нареканиями о «республиканской» медицине.

Одна из женщин сообщила, что ей отказали в «скорой помощи» сделать анализы для ребенка: «Старобешевская центральная районная больница. Нам сказали, что такого вообще в ДНР нет, они сказали – только в Российской Федерации».

Мужчина рассказал, как делал операцию ребенку с инвалидностью на ногах и через что ему пришлось пройти в Старобешево и Донецке: «Обратились в Старобешево, в Старобешево направили в Донецк, в детскую областную клиническую. Нас там погоняли. Я, как отец дочери, возил ее – то с первого этажа, то на третий, то на четвертый бегали. Короче, нас оттуда пинками выгнали назад сюда и пришлось делать операцию в Старобешево. Этот хирург звонит в Донецк: "Что ж вы делаете?! Мы ж направили! – Нет, мы не имеем права, делайте сами". Так и сказали нам».

Напомним, ранее жители Донецка обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках. На данный момент цены колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9 302 – 23 256 грн) и стоимость операции лапароскопическим способом по удалению паховой грыжи. Оказалось, что сейчас лапароскопию делают в единичных больницах Донецка (в основном, применяют полосные операции) и стоимость везде разная. Операция обойдется до 15 тыс. руб. (6977 грн по местному курсу), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11 628 грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и т.д.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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