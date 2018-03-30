Жебривский показал, как работает один из «куркулей» на Донетчине (Фото). Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) работает предприятие победительницы конкурса «Украинский донецкий куркуль». Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«Еще одно "куркульское" хозяйство посетил в Мирнограде. Победительница конкурса "Украинский донецкий куркуль" Елена Брюховец на 488 тыс. грн гранта открыла мини-производство по переработке сельскохозяйственной продукции», – рассказал Жебривский.
По его словам, на приобретенном на средства гранта оборудовании производят вареники, пельмени, голубцы, котлеты, которые затем замораживаются. «Пока на производстве задействовано 3 работника, а в целом проектом предусмотрено создание 5 рабочих мест», – отметил губернатор.
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