Медведчук обвинил «Л-ДНР» в неконструктивной позиции по обмену пленными. Новости

Представители «Л-ДНР» отказываются производить обмен пленными если украинская сторона не передаст им пятерых «беркутовцев», обвиненных в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук рассказал в интервью ВВС.

«Да, это правда. По памяти – два человека включено Донецком и трое Луганском. Они так считают. Мы говорим: они не имеют отношения к АТО. А они говорят: нет, мы должны их получить, иначе мы не отдадим тех, кто у нас есть. Вот и все основания,» – сказал Медведчук.

При этом он подчеркивает, что «это не конструктивная позиция. Но как вы скажете с этой позицией бороться?».

Ранее, Медведчук заявил, что общий знаменатель для обмена пленными на Донбассе пока не найден.

Напомним, 27 декабря 2017 года вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

По информации представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, более 20 россиян задержаны на Донбассе. Все они осуждены, и их украинская сторона готова обменять на украинцев, удерживаемых в России в тюрьмах.

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