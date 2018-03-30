Нарвались на тутошний сервис: В Донецке жалуются на «скорую помощь». Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на долгое ожидание «скорой помощи», которую вызывали на гипертонический криз. Ситуацию и свой опыт вызова бригады «скорой» обсуждают пользователи соцсетей.

«Хочу поделится спектром эмоций! В 18:41 вызвали "скорую помощь" – гипертонический криз+у человека сердце после операции. Нарвались на тутошний сервис. "Ой, у вас что не спроси – вы ничего не знаете" – было брошено на то, что я не знаю почтового индекса и телефона больного. Это так глобально?! А если б человек на улице без сознания был?! О котором я ничего не знаю? Машины нет до сих пор (22:23). Укол сделали сами. Спасибо за скорую помощь!», – пишет автор поста.

Жители неподконтрольной Донетчины поддерживают автора, отмечая, что «скорые» не спешат на вызовы:

Валерий: «А че им (властям), они уже себе кресла урвали, нафига мы им нужны! Вспомнят о нас перед выборами»;

Наталья: «Так же ночью маленькому ребенку с высокой температурой "скорую" вызывала. 40 минут ехала...»;

Татьяна: «Ночью (после часа) реально быстро дождаться. И в 6 утра приезжали быстро, но днем, вечером – это п***ц! Согласна с автором поста! К нам в поселок вызвать "скорую" – ждать, минимум, час. По городу быстрее, хотя в каждом районе своя бригада должна быть, а на окраины не спешат. Обычно тоже сами и укол делаем, и даже, когда приезжают, и надобности как таковой в них нет. В общем, если бы не наши "скорые", я бы так никогда и не научилась делать уколы»;

Елена: «Это было и до войны, и сейчас ничего не изменилось и не изменится. Это человеческий фактор. Никто не задумывается, что жизнь человека на кону. Ну да, это же обычные холопы. Я больше чем уверена, что если бы позвонили из кулуаров Захарченко, то были бы они так быстро, что и сама свита удивилась бы скорости»;

Кристина: «У меня у сына – астма. И случился приступ, а лекарство закончилось. Вызвали "скорую", ждали больше часа. Потом я пошла штурмовать аптеки в 21:00. Купила уколы. Прибежала домой, сделала укол и ребенка отпустило. Приехала "скорая" через час 40 мин»;

Давид: «Ну зато в ДНР живете».

Некоторые дончане считают, что передать такие сведения, как индекс – важно. «Вообще-то, информация о вызове СП передается участковому врачу… Для этого нужен и адрес, и индекс: чтобы направить сообщение в нужную больницу… У регистратора СП (особенно в наше время) образование – младшая медсестра или медсестра. Помнить все улицы Донецка и к каким больницам они относятся... задача не из легких, учитывая, что есть еще и другая работа. А уж по индексу почтовому легче прикинуть, к какой больнице относится район того или иного отделения связи», – объясняет Владимир.

При этом есть и позитивные отзывы о работе медиков «скорой»:

Эльвира: «Ну не знаю. У меня бабушка – гипертоник с больным сердцем, "скорую" вызывает довольно часто. приезжают всегда быстро, да и помощь оказывают. За все время помню только одну веселую бригаду: поддатый врач и в стельку пьяный фельдшер, которые с порога начали мне рассказывать, что работают за копейки, могла бы и "подмаслить" (правда, после предупреждения, что сейчас позвоню на станцию "скорой" и оставлю жалобу, а утром поеду по всем инстанциям, вопрос с зарплатой отпал моментально)»;

Марина: «Сколько не вызвала скорую, всегда приезжают за 5-10 мин, все замечательно, и отказываются от чистосердечной материальной помощи. Харцызск. Нам, по ходу повезло. Так что "скорая помощь" зависит от людей, которые там работают. А телефон всегда спрашивают при вызове».

Напомним, ранее жители Донецка обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках. На данный момент цены колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9 302 – 23 256 грн) и стоимость операции лапароскопическим способом по удалению паховой грыжи. Оказалось, что сейчас лапароскопию делают в единичных больницах Донецка (в основном, применяют полосные операции) и стоимость везде разная. Операция обойдется до 15 тыс. руб. (6977 грн по местному курсу), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11 628 грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и т.д.

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