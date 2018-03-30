В Украине на президентских выборах будет рекордное количество кандидатов, – эксперт. Новости

Украина вступила в период предвыборной кампании, которая отразится и на риторике политиков, и на работе всего парламента в целом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 марта, в ходе брифинга на тему «Год до президентских выборов: прогнозы, тренды и аналитика будущих событий» заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Нам нужно ожидать не только войну социологии, но и значительные манипуляции на выборах объединенных территориальных громад, которые состоятся 29 апреля и может быть осенью. Мы увидим войну партий, которые будут пытаться донести тезис о своем лидерстве на местных выборах», – говорит он.

«В любом случае результат на местных выборах или по главам ОТГ, или по количеству кандидатов в местных громадах трансформировать на всеукраинское поле не корректно», – продолжил Кошель.

По его мнению, активность политиков и работа парламента свидетельствует о том, что Украина уже вошла в предвыборный год. «Спецификой кампании будет то, что на протяжении небольшого периода времени с разницей в полгода будут происходить и президентские и парламентские выборы. Де-факто уже начались и будут идти две параллельные предвыборные кампании», – отметил эксперт.

«Можно допустить, что на президентских выборах мы можем увидеть рекордное количество кандидатов в истории независимой Украины. Предыдущий своеобразный рекорд – это были выборы 2004 года, 26 кандидатов, но большое количество было связано с тем, что было большое количество технических кандидатов Виктора Януковича», – сказал он.

Кошель добавил, что наименьшее число кандидатов в президенты Украины было зарегистрировано в 1991 и 1994 годах – 6 и 7 кандидатов соответственно. В этом году эксперты уже насчитали 19 потенциальных кандидатов в президенты страны. «При этом мы ожидаем появление новых кандидатов летом и осенью. Таким образом мы получим рекордное число кандидатов... Для многих кандидатов это будет участие с рекламной и технологичной целями. Большой процент кандидатов – это будут народные депутаты VIII созыва, поэтому президентская кампания очень отразится на работе парламента», – считает он.