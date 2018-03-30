Законодательный популизм, зарплаты и пенсии: Эксперт о будущих выборах в Украине. Новости

Во время каждой предвыборной кампании парламент входит в период законодательного популизма и будущие президентские и парламентские выборы не будут исключением. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 марта, в ходе брифинга на тему «Год до президентских выборов: прогнозы, тренды и аналитика будущих событий» рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Существует угроза максимального снижения эффективности парламента, переход в плоскость митингов, в плоскость политических заявлений и лозунгов, уличных акций. Мы фиксируем примерно одинаковый уровень законодательного популизма», – говорит он.

«Мы отслеживаем официальные данные Министерства финансов и на протяжении нескольких лет подряд оно дает нам ответ, что они дают негативное заключение по каждому третьему законопроекту, который поступает к ним на рассмотрение. То есть примерно треть законопроектов мы можем рассматривать исключительно в плоскости популизма, эти законопроекты нереальны для исполнения», – продолжил Кошель.

По его словам, показатель таких законопроектов на уровне 32-34% постоянен на протяжении последних нескольких лет. «Но на протяжении последних месяцев мы увидели всплеск законодательного популизма – законопроекты, связанные исключительно с лозунгами отдельных политических сил или законопроекты, которые рассчитаны на определенные социальные группы», – сообщил эксперт.

В качестве примера он привел пенсионеров: «В парламенте в последнее время зарегистрировано несколько законопроектов, в частности "Радикальной партии", который предусматривает увеличение минимальной заработной платы до 5,5 тыс. грн, минимальной пенсии – до 3 тыс. грн. также законопроект партии "Батькивщина", который предусматривает вдвое увеличение пенсий для сельского электората – это всего лишь единичные законопроекты, которые мы можем рассматривать в формате предвыборного популизма».

Он отметил, что тема повышения зарплат и пенсий сегодня – одна из ключевых задач работы парламента в публичном позиционировании политических сил. «Показательно, что Комитет социальной политики сегодня перегружен. Там находятся на рассмотрении 346 законопроектов, которые касаются вопросов пенсионного обеспечения, увеличения пенсий и других вопросов. Мы ожидаем, что эта волна законодательного популизма, которая возникла, будет иметь продолжение. Мы уже видим под стенами парламента ряд акций, связанных с поддержкой того или иного законопроекта», – сказал Кошель.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что Украина уже вступила в период предвыборной кампании, которая отразится и на риторике политиков, и на работе всего парламента в целом, а на президентских выборах прогнозируют рекордное количество кандидатов.

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