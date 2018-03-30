Подкуп избирателей на выборах может стать одним из самых масштабных за всю историю Украины. Новости

Основными моментами предвыборных кампаний в Украине и на парламентские, и на президентские выборы традиционно будет подкуп избирателей, но он может стать одним из самых масштабных за всю историю независимости страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 марта, в ходе брифинга на тему «Год до президентских выборов: прогнозы, тренды и аналитика будущих событий» рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Тема подкупа избирателей – прямого и непрямого подкупа, и так называемого "легального" подкупа станет одной из ключевых в предвыборных кампаниях. Легальный подкуп – это когда политические силы или органы власти принимают решение об увеличении тех или иных выплат, которые в понимании избирателя, экспертов и журналистов являются подкупом, но юридически доказать это фактически невозможно», – говорит он.

«За последние два месяца мы увидели несколько абсурдных решений органов местного самоуправления: решение Черкасского городского совета о доплатах пенсионерам в сумме 2-2,5 тыс. грн и ряд решений органов местного самоуправления на Киевщине о доплатах пенсионерам в сумме 1 тыс. грн», – продолжил он.

По его информации, в этом году в Киевской области может быть организована крупнейшая схема легального подкупа избирателей на общую сумму 4,8 млрд грн. «Это самая масштабная схема в истории Украины. Существует серьезная угроза, что подобные манипуляции со средствами местного самоуправления мы в ближайшее время можем увидеть в других регионах Украины. Эта схема является самой эффективной», – отметил он.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что Украина уже вступила в период предвыборной кампании, которая отразится и на риторике политиков, и на работе всего парламента в целом, а на президентских выборах прогнозируют рекордное количество кандидатов.

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