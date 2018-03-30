Подкуп избирателей на выборах может стать одним из самых масштабных за всю историю Украины. Новости

Подкуп избирателей на выборах может стать одним из самых масштабных за всю историю Украины

ДН

30.03.18 12:32dnews.dn.uaНовости

Алексей Кошель (на фото слева)

Основными моментами предвыборных кампаний в Украине и на парламентские, и на президентские выборы традиционно будет подкуп избирателей, но он может стать одним из самых масштабных за всю историю независимости страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 марта, в ходе брифинга на тему «Год до президентских выборов: прогнозы, тренды и аналитика будущих событий» рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Тема подкупа избирателей – прямого и непрямого подкупа, и так называемого "легального" подкупа станет одной из ключевых в предвыборных кампаниях. Легальный подкуп – это когда политические силы или органы власти принимают решение об увеличении тех или иных выплат, которые в понимании избирателя, экспертов и журналистов являются подкупом, но юридически доказать это фактически невозможно», – говорит он.

«За последние два месяца мы увидели несколько абсурдных решений органов местного самоуправления: решение Черкасского городского совета о доплатах пенсионерам в сумме 2-2,5 тыс. грн и ряд решений органов местного самоуправления на Киевщине о доплатах пенсионерам в сумме 1 тыс. грн», – продолжил он.

По его информации, в этом году в Киевской области может быть организована крупнейшая схема легального подкупа избирателей на общую сумму 4,8 млрд грн. «Это самая масштабная схема в истории Украины. Существует серьезная угроза, что подобные манипуляции со средствами местного самоуправления мы в ближайшее время можем увидеть в других регионах Украины. Эта схема является самой эффективной», – отметил он.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что Украина уже вступила в период предвыборной кампании, которая отразится и на риторике политиков, и на работе всего парламента в целом, а на президентских выборах прогнозируют рекордное количество кандидатов.

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