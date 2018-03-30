НВФ не соблюдают «пасхальное перемирие»: В МИД требуют усилить санкции. Новости

«Пасхальное перемирие» на Донбассе незаконные вооруженные формирования не соблюдают. За минувшие сутки зафиксированы десятки обстрелов, есть раненые среди военнослужащих. За этим должно последовать усиление санкций против России. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

«Никогда не доверяйте агрессору. Еще одно "прекращение огня"… 57 обстрелов, 3-х бойцов ранили боевики. Необходимо усилить санкции», – написала Беца.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 57 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих были ранены, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в штабе АТО.