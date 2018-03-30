Передвигался только ночью, скрываясь от полиции: На Донетчине задержали участника НВФ . Новости

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области задержали жителя Горняка (Донецкая обл.), который в 2014 году дежурил на «блокпосту» у Карловки. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Участник незаконных вооруженных формирований был задержан во время профилактической отработки города.

37-летний мужчина рассказал подробности «службы». Стать одним из членов НВФ ему предложил в мае 2014 года знакомый, который к тому времени уже был членом НВФ. Он согласился на предложение. Прибыв на «блокпост» в село Карловка, мужчина получил автомат Калашникова и 2 снаряженных магазина. В его обязанности входила проверка автотранспорта и документов пассажиров, которые пересекали «пункт пропуска».

Примерно через месяц украинские военные почти вплотную приблизились к позициям НВФ, начались бои. Тогда, опасаясь за свою жизнь, мужчина решил вернуться в родной Горняк. По словам задержанного, он, скрываясь от правоохранительных органов, передвигался в городе исключительно в ночное время, так как переживал о своем прошлом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 55 участников НВФ.

Читайте также: