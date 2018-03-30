В «ДНР» обсуждают сообщение «Феникса» о ремонтных работах. Новости

«Минсвязи ДНР» сегодня, 30 марта, предупредило жителей неподконтрольного украинским властям Енакиево о сбоях в работе «республиканского» оператора связи «Феникс» в связи с ремонтными работами. Жители города в соцсетях отмечают, что это не будет заметно, так как «Феникс» работает с перебоями постоянно.

«В Енакиево идут работы по вводу новых базовых станций, могут быть проблемы с коммутацией вызовов», – сообщила пресс-служба «минсвязи ДНР».

Жители Енакиево отнеслись к сообщению скептически:

Владислав: «Ну если работы начались, то это никак не заметно... Как дозванивался с 5-10 раза, так и дозваниваюсь»;

Оксана: «Любопытно, в каких районах добавят? На "Коксохиме" как полетело оборудование после выхода из строя высоковольтных вводов – года полтора уже прошло – так и никто не чешется. "Феникс" – если 3-4 палочки поймал, то уже счастье. Про тырнет молчу, он был там только во времена тестового периода, потом скончался»;

Александр: «Мне интересно, кто составляет такие объявления… В Енакиево "Феникс" постоянно работает в режиме сбоя. Написали б лучше: "Для улучшения работы "Феникса" будут производиться работы...". Давайте не будем...».

Также жители Енакиево обсуждают, будет ли работать обещанная связь 3G:

Иван: «Интересно, они прикрутят 3G или просто восстановят связь»;

«SamFireCell»: «Просто добавят дополнительные базовые станции (бывш. Lifecell). 3G-интернет в Енакиево запущен не будет пока что. С вводом дополнительных базовых станций улучшится работа мобильного 2G-интернета и пропускной способности для абонентов».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в марте жители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

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