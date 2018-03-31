Как в Простоквашино: По центру Донецка корову водили (Видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке парень житель вел по улице корову. Этот факт дончанин запечатлел на видео.

Авто видео отмечает, что ситуация произошла практически в центре города, в районе торгового университета – бульвар Шевченко, 30.

Соцсети по разному отреагировали на увиденное:

Женя: «Донецк похож на Простоквашино. И квартиры есть с надписью "Живите, кто хотите" и Масроскин с коровой))»;

Евгений: «Гуманитарка сама пришла»;

Оксана: «Пипец, скоро козы, куры будут по Донецку ходить»;

Кирилл: «Класс, по когда-то лучшему городу СНГ, городу бизнес-центру, теперь ходит корова в центре города. Отлично ребят»;

Валик: «Скоро стада будут гулять по Донецку, а лошади заменят авто. Скоро будут охотиться на мамонтов, и жить в пещерах. Регресс на лицо»;

Инна: «Мда, если бы не "руцкий мир", уже бы Донецк был бы город-небоскребов, и метро. А сейчас только коровы, а в дальнейшем еще и назад в каменный век»;

Глеб: «Чему удивляться, если город перестал развиваться и скоро станет поселком городского типа. Скоро везде будут петухи, коровы и овечки. Жалко город. Донецк достоин большего»;

Стас: «ПГТ Донецк, что еще сказать, очень все это печально (((»;

«Пушкин»: «Еще пару лет в республике и в центре Донецку не только корову можно будет встретить»;

«Джордж»: «Очень показательное видео. В Абхазии коровы ходят повсюду. Совпадение? Не думаю»;

Володя: «Завидуйте молча! У нас в центре города – самое свежее молоко, а если надо, то и свежайшее мясо»;

Дмитрий: «За то мы и любим Донецк, за его разнообразие и отличие от других городов».

«Лучше пусть коровы ходят по Донецку, чем снаряды летают», – заключил дончанин, публикующийся под ником «Баня»

Как сообщалось ранее, в феврале в Донецке в районе центральной площади Ленина была замечена женщина, «выгуливающая» козу. А в начале января по Комсомольскому проспекту в центе города прогуливалась свинья.

Читайте также: