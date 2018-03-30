В «ДНР»: В Донецке показали, какая вода течет из крана (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города жалуются на грязную водопроводную воду.

«Вода в Калининском районе... Как можно купать детей?», – пишет Дарья. Также она публикует фото:

Подобное фиксировали и другие жители Донецка, и не только в Калининском, но и в Ленинском районе:

Марина: «Я тоже в ужасе, у меня на днях тоже такая была»;

Владимир: «Какая разница, кого купать? Если вода грязная, то она грязная для всех одинаково»;

Елена: «А в Ленинском вместе с водой песок с крана, мама смеется: бесплатный скраб для тела»;

Фима: «Вода не чистится с 15 года, чего же вы хотите».

Анютка: «Это капец»;

Дмитрий: «Вода, действительно, гадость не только после ремонта, но пока радуйтесь, что такая есть круглые сутки. В Макеевке, Луганске люди по часам получают воду».

Также дончане советуют воду спустить:

Анна: «У нас тоже так было. Откройте кран и подождите, пока вода стечет. Делов-то»;

Леруня: «А спускать не, не учили?».

В ответ на эти комментарии дончане парируют, что вода – не бесплатна. «Если бы текла бесплатно, а то сливать по счетчику, а зарплаты – смешные… С 2,5 тыс. или 2,9 тыс. пенсии – каждая капля на счету у людей», – пишет Ольга.

Некоторые пытаются перевести ситуацию в шутку:

Денис: «Это реально вода из крана? Или кто-то искупался там»;

Сергей: «Это вода – когда помыли детей?!»;

Марк: «Это с крем-брюле?»;

«Hunter Kainz»: «Лечебная грязь прямиком из трубы! А она возмущается. Стыд и позор»;

Валерий: «Не, это пивная ванна. Даже с пенкой».

Также в ходе обсуждения качества воды дончане показывают, как выглядят фильтры после использования. «Фильтры после 3 месяцев использования. Киевский район», – пишет Алиса.