В «ДНР»: В Донецке показали, какая вода течет из крана (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города жалуются на грязную водопроводную воду.
«Вода в Калининском районе... Как можно купать детей?», – пишет Дарья. Также она публикует фото:
Подобное фиксировали и другие жители Донецка, и не только в Калининском, но и в Ленинском районе:
- Марина: «Я тоже в ужасе, у меня на днях тоже такая была»;
- Владимир: «Какая разница, кого купать? Если вода грязная, то она грязная для всех одинаково»;
- Елена: «А в Ленинском вместе с водой песок с крана, мама смеется: бесплатный скраб для тела»;
- Фима: «Вода не чистится с 15 года, чего же вы хотите».
- Анютка: «Это капец»;
- Дмитрий: «Вода, действительно, гадость не только после ремонта, но пока радуйтесь, что такая есть круглые сутки. В Макеевке, Луганске люди по часам получают воду».
Также дончане советуют воду спустить:
- Анна: «У нас тоже так было. Откройте кран и подождите, пока вода стечет. Делов-то»;
- Леруня: «А спускать не, не учили?».
В ответ на эти комментарии дончане парируют, что вода – не бесплатна. «Если бы текла бесплатно, а то сливать по счетчику, а зарплаты – смешные… С 2,5 тыс. или 2,9 тыс. пенсии – каждая капля на счету у людей», – пишет Ольга.
Некоторые пытаются перевести ситуацию в шутку:
- Денис: «Это реально вода из крана? Или кто-то искупался там»;
- Сергей: «Это вода – когда помыли детей?!»;
- Марк: «Это с крем-брюле?»;
- «Hunter Kainz»: «Лечебная грязь прямиком из трубы! А она возмущается. Стыд и позор»;
- Валерий: «Не, это пивная ванна. Даже с пенкой».
Также в ходе обсуждения качества воды дончане показывают, как выглядят фильтры после использования. «Фильтры после 3 месяцев использования. Киевский район», – пишет Алиса.
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