Вербный Донецк: Дороже, чем в подконтрольных Украине городах (Фото). Новости

К Вербному воскресенью, которое отмечается сегодня, 1 апреля, неподконтрольный украинской власти Донецк начал готовиться заранее.

Еще с четверга, 29 марта, на остановках транспорта и рынках появились ветки вербы. Народ довольно бойко покупал атрибуты грядущего праздника.

Цены вплоть до 31 марта держались довольно разные. Так, в иных концах города одинаковые ветки стоили 30, 40 и 50 руб. (14, 19, 23 грн по местному курсу). В общем, хорошую и высокую веточку можно было взять за 30 руб.

Некоторые продавцы продавали вербочки только букетами из нескольких штук. Стоили такие «наборы» уже от 100 до 150 руб. (46-69 грн).

Были и такие продавцы, которые, не мудрствуя лукаво, нарезали ветки городских ив и пускали в оборот. Цена на такие букетики – от 20 руб. (9 грн). Ну а что? Бюджетная зелень к празднику.

Так что к Вербному воскресенью дончане подготовились.

Как торговали вербой в Донецке в последний день марте – в фотографиях «Донецких новостей»:

Отметим, цены на вербу в подконтрольной украинской власти части Донетчины были ниже. Так, в Мариуполе цена колебалась от 8 грн до 15 грн за веточку и от 20 до 50 грн – за букет. В Покровске за букет из 5-7 ветвей – 20, 25, 30 грн и наивысшая – 50 грн, а поштучно – от 5 грн за веточку.

Читайте также: