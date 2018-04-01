В «ДНР» рассказали, где в Донецке самая высокая зарплата. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке самая высокая заработная плата – у работников Киевского района города. Об этом в интервью местной газете сообщил «глава администрации Киевского района» Валентин Левченко.

Он отметил, что показатели численности работников и средней заработной платы в районе сейчас ниже довоенного уровня, «однако в 2017 году оба эти показателя значительно выросли».

По словам Левченко, средняя зарплата в Киевском районе Донецка сегодня самая высокая в городе и составляет 13 443 руб., «что почти на 14% больше, чем в 2016 году».

Отметим, что 13 443 руб. соответствует 6 223 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 01.04.18.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Донетчины в феврале 2018 года средняя заработная плата составила 8 402 грн. При этом больше всего зарабатывали в сфере государственного управления (средняя зарплата – 10 340 грн), угольной промышленности (10 248 грн), металлургического комплекса (10 076 грн).

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