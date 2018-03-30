Тука рассказал о схемах финансирования «ДНР» и «ЛНР» через Южную Осетию. Новости

Россия финансирует «ДНР» и «ЛНР» через банк, зарегистрированный в Южной Осетии. Об этом сегодня, 30 марта, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«В 2008 году после российско-грузинской войны по протекторату России было создано квази-государство Южная Осетия. На сегодняшний день ее признали, как государство, 4 страны – это Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. В Москве зарегистрирован фонд поддержки международных гуманитарных проектов, основателем которого является банк под названием "Международный расчетный банк", зарегистрированный в Южной Осетии», – говорит он.

«Квази-банковские образования в Луганске и в Донецке установили партнерские отношения с этим банком. Таки образом это непонятное образование Южная Осетия выполняет роль транзитера, буфера в расчетах как международных, так и между оккупированными территориями и Российской Федерацией», – продолжил Тука.

По его словам, после «национализации» украинских предприятий в «ДНР» и «ЛНР» ими управляет структура «Внешторгсервис». «Как выяснилось со временем, фактическим владельцем этой фирмы является печально известный господин Курченко. Таким образом определенные действия наших "Семенченков" и "Соболевых" с митингующими привели к тому, что большую часть украинского производства мы собственноручно передали под контроль Курченко», – сказал он.

«Оба этих региона – Луганщина и Донетчина – глубоко дотационные. Дотации осуществляются со стороны Российской Федерации именно через упомянутый фонд поддержки гуманитарных проектов. Функции контроля "бюджетных" средств ["ДНР" и ЛНР"] также переданы этому фонду. Фактически это финансово-экономический протекторат на оккупированных территориях этим фондом, а фирме Курченко "Внешторгсервис" предоставлено до 90% контроля над перемещением грузов и осуществлением расчетов по этим грузам», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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