Почему в ЕС не спешат с реальными санкциями для России, – мнение замглавы МИД Украины. Новости

Европейские политики и дипломаты занимают миротворческую позицию в решении конфликтных вопросов на международной арене, поэтому не спешат использовать действенные механизмы для влияния на Российскую Федерацию. Об этом в эфире «5 канала» рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«После Холодной войны этот тренд к замирению, он как раз привел к тому, что, прежде чем сделать какие-то анализы и предложить действенные шаги, сразу предлагаются шаги для избегания дальнейшего обострения ситуации – не дай Бог, это ж Россия, у них ядерное оружие», – говорит она.

«Дипломатическое и политическое решение вопросов, это, когда все понимают, что есть проблема, как ее решить, еще непонятно, но надо что-то придумать. Тогда все говорят, что это дипломатически-политическое решение вопроса», – продолжила Зеркаль.

По ее мнению, Украина может противостоять России и без ядерного оружия. «Если у нас будет эффективно работать государственный аппарат, и мы будем строить собственное общество, учитывая собственные интересы, мы также сможем противостоять России. Украина пыталась быть и самостоятельной и не очень и как-то вместе все решить. Вот и нарешали – ни один договор С РФ не содержит положений, которые предусматривают возможность судебного решения споров», – сказала она.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, страны Европейского Союза и США отреагировали на инцидент в Солсбери (Великобритания) сильнее, чем на катастрофу Малазийского боинга и войну на Донбассе, потому что это произошло на территории страны, которая является членом НАТО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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