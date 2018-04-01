«Эх, днр, днр»: Переселенка показала развалины дельфинария (Видео) . Новости

Переселенка из Донецка Рената Леонидова, проживающая сейчас в Киеве, во время посещения родного города запечатлела нынешнее состояние дельфинария «Немо», который расположен в центральном парке им. Щербакова. Рената опубликовала видео в соцсетях.

«Ходить по таким развалинам родного города – это больно», – заключила автор видео.

Дончане не скрывают своих эмоций от увиденного:

Диана: «Мамочки! Очень жаль, и место такое хорошее было»;

Роман: «Жесть просто!!!»;

Виктория: «Какая была красота. Эх, днр, днр»;

Светлана: «Пи...»;

Аня: «Жаль, там было круто. Я была раз, приятные воспоминания»;

«Урфин»: «Как новый, осталось дельфинов запустить!!!»;

«Томми»: «Вполне выглядит освобожденным, как и аэропорт».

Другие удивляются, что останки вообще еще не распилили на металлолом. «Но если охраны нет, то скоро распилят», – констатирует Дмитрий.

«Хоть бы прибрались там, сколько времени уже прошло. Скрепные, блин», – сетует Алексей.

При этом сторонники «ДНР» в ходе обсуждения делали вид, что особо не обеспокоены ситуацией: «туда ему и дорога.», «гори оно все синем пламенем с черным оттенком», «ото вас всех колбасит по этому несчастному дельфинарию)) акцию поминовения устройте, шарики запустите, веночки возложите».

«Ребят, а вы понимаете, что это за 4 года оккупации "ДНР" нет ничего – связь даже ушла нормальная. Все пилится и забрасывается. Вот пройдет еще три-четыре года, что тогда? Воду и электричество отключат и тогда тоже всякие покоры будут говорить, что и без этого нормально ?До чего вы докатились, земляки...», – парирует в ответ Алена.

«Нужно быть полным дебилом, чтобы верить в то, что будет когда-нибудь тут хорошо. Отжатый кусок Украины идет в никуда!!! Достаточно вспомнить, что произошло с Осетией, Абхазией и все благодаря РФ», – заключает Юрий.

Напомним, дельфинарий «Немо» закрыли в апреле 2014 года, когда начались первые обстрелы, всех дельфинов вывезли в Харьков. Уже при «ДНР» в ночь на 24 ноября 2016 года в здании произошел пожар. Вот уже почти полтора года здание так и стоит разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова.

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