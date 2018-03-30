В «ДНР» и «ЛНР» на металлолом разбирают железную дорогу, – Тука. Новости

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на металлолом разбирают участки железной дороги. Об этом сегодня, 30 марта, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.
«Самый распространенный способ бизнеса на оккупированных территориях сегодня – это сбор металлолома. И эта проблема иногда приводит к негативным последствиям для самих террористических группировок, когда неконтролируемые мародеры разбирают на металлолом определенные отделения железной дороги, таким образом препятствуя движению поездов», – сказал он.
По словам замминистра МинВОТ, Россия финансирует «ДНР» и «ЛНР» через банк, зарегистрированный в Южной Осетии. Тука также заявил, что Россия осуществляет финансово-экономический протекторат неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса.
Как сообщалось ранее, на неподконтрольной территории Донецкой области уничтожают шахты и распиливают на металлолом даже работающие промышленные предприятия.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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