Донецкая и Луганская область получили своего защитника по правам человека. Новости

Новый омбудсмен Украины Людмила Денисова назначила регионального координатора Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба представителя по правам человека в Украине.

Им стал известный правозащитник, первый в Украине лауреат немецко-французской премии за достижения в области защиты прав человека и утверждения верховенства права, директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский.

Среди прочих достижений сообщается, что Лисянский принимал участие в освобождении из плена двух граждан, заключенных на территории «ЛНР». Один из них имеет украинское гражданство, второй – грузинское.

Согласно поручению Людмилы Денисовой, региональный координатор взаимодействия с общественностью осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей.

В рамках его полномочий – беспрепятственное посещение (без предварительного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления) мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры (включая дела, которые находятся в судах).