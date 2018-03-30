Где, когда и как будут работать Центры для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса. Новости

Образовательные центры «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса по упрощенной процедуре могут поступить в определенные вузы или получить свидетельство об образовании государственного образца, в 2018 году будут работать с 4 июня по 28 сентября. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Основная задача каждого такого образовательного центра – это сопровождение и помощь абитуриентам, которые проживают на территории, неподконтрольной Украине, в получении аттестата о полном общем среднем образовании и поступления в вуз.

Внесение изменений в перечень центров не предвидится. Полная информация о них с указанием адреса, контактных данных ответственных лиц, специальностей есть на официальном сайте МОН и сайте «Доступное образование» – dostupnaosvita.com.ua.

Центры «Донбасс-Украина» будут работать на базе 36 высших учебных заведений (в том числе из структурных подразделений – колледжей, ПТУ), 18 перемещенных и 18 в Донецкой и Луганской обл. (в городах: в Киеве, Бахмуте(ранее – Артемовск), Виннице, Днепре, Дружковке, Краматорске, Красногоровке, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске (ранее – Красноармейск), Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Торецке, Харькове).