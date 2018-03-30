В Донецке спор о парковке решили при помощи гранаты. Новости

Сегодня, 30 марта, во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке в Ленинском районе произошел взрыв гранаты. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Чтобы сейчас по нашим пабликам не поползли слухи о теракте в Донецке (в Ленинском р-не) сообщаю всем: только что на моей улице через 2 дома от меня повздорили 2 соседа из-за как бы неправильно припаркованной возле дома машины. Мы живем в частном секторе. Обиженный решил подорвать неудобную машину соседа гранатой РГД.... Но что -то пошло не так... Он подорвался этой гранатой сам», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавший жив, ему оказывается первая помощь

«Нормальная ссора для "цивилизованной республики" выяснять отношения при помощи гранаты или автомата, ничего нового», – так прокомментировано сообщение.

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