Запахло вербой: Последний день марта в Мариуполе (Фото). Новости

Сегодня, 31 марта, накануне Вербного воскресенья в Мариуполе вовсю торговали веточками вербы. «Пушистики» предлагали в большом ассортименте. Длинные и короткие веточки, пышные и скромные букеты, натуральная верба и декоративная.

Стоимость главного атрибута Вербного воскресенья колеблется от 8 грн до 15 грн за веточку и от 20 до 50 грн – за букет. Все зависит от размера, пышности и, разумеется, от продавца.

В столице Приазовья в последние годы стала особенно популярна декоративная верба – за ее красоту. «Я специально выращиваю такую вербу. У меня есть возможность, поскольку живу в Старом Крыму, и у меня огород достаточного размера. Верба у меня растет на огороде в низине, с дороги ее не видно. Поэтому у меня не обрывают, а вот у моей "коллеги" всю вербочку оборвали в этом году. Обрывают всякие алкаши-побирушки, которым надо продать, чтобы на бутылку себе заработать. А о том не думают, что губят красоту, ломая ветки абы как. Мы же срезаем веточки аккуратно, знаем, какие можно, а какие надо оставить. Ведь мы растим эти деревца вовсе не для того, чтобы нажиться на продаже в Вербное воскресенье. С этого не наживешься. Растим для красоты, чтобы самим любоваться», – поделилась с «Донецкими новостями» продавец Алла.

А пенсионерка Вера Николаевна, торгующая натуральной вербочкой, посетовала на холодную весну. «Пришлось веточки заранее поставить в доме, чтобы они хотя бы немного подраспустились. Весна холодная в этом году, и верба стоит еще совсем голая. В Мариуполе сейчас трудно найти вербу, почему именно, не знаю. Может быть потому, что ее всю сгубили, каждый год обламывая ветки и не давая нормально зацвести и выбросить ростки. У меня верба растет во дворе, каждый год муж обрезает некоторые ветки, вот их и продаю. Не для наживы, а потому что рука не поднимается выбрасывать такую красоту», – рассказала женщина.

Несмотря на широкий выбор всевозможных вербных веточек и букетиков, покупателей не очень много. «Завтра будут возле храмов продавать. Если мы с супругой не проспим, пойдем в храм, купим там и посвятим. А заранее зачем покупать? Если не попадем на освящение, то веточки и пропадут. Освященные веточки мы планируем поставить дома в воду, чтобы они выпустили корни, а потом высадим на дачном участке», – отметил мариуполец Сергей.

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