Караул, тонем! В Макеевке подтоплен дом (Фото). Новости

Караул, тонем! В Макеевке подтоплен дом (Фото)

ДН

30.03.18 19:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольной правительству Украины Макеевки (Донецкая обл.) произошло подтопление дома в микрорайоне «Зеленый. Об этом сообщает житель дома в социальных сетях.

«Макеевка. Караул! Тонем! Весенний паводок лишил возможности пользоваться канализацией, и элементарно сухим двором и подъездом, в квартирах стены мокрые, чернеют. Обращение в водоканал и жилищник жителей нашего дома по ул. Педагогическая 26 (м-н Зеленый), безрезультатны, все дело в заиленных ливневках», – говорится в посте.

И отмечается, что «коммунальщики, как всегда, деньги за услуги собирают, а вот сами услуги оказывать не спешат». 

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...