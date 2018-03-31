Мариупольский Хатико нашел новых хозяев (Видео). Новости

Мариупольского Хатико, который около месяца ждет хозяина у обочины оживленной дороги, зоозащитники передали в приют.

Поймали собаку с помощью снотворного. Ее направили на карантинную площадку, где Долли будет находиться под наблюдением ветеринаров. Здесь же ее стерилизуют и прочипируют.

«У собачки была сложная судьба. Нарушена немного психика. Врачи ее осмотрят», – прокомментировал сотрудник КП «Счастливые животные» Леонид Яценяк.

Позже зоозащитники сообщили, что Хатико нашла новых хозяев и скоро ее заберут из приюта.

Как сообщалось ранее, собака около месяца жила на обочине оживленной дороги. Пес не покидал своего места и тоскливо смотрел на проезжающие мимо машины. Жители окрестных домов пытались увести собаку хотя бы подальше от дороги, но та никуда не желала уходить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету ТК «Донбасс»

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