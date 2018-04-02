Магазины, рынки и оптовые базы «ДНР»: В Макеевке люди рассказали, где покупают продукты. Новости

Жители неподконтрольной украинским властям Макеевки делятся своим опытом: рассказывают, где покупают продукты. О том, где наилучшее соотношение «цена/качество», пишут пользователи в соцсетях.

Некоторые жители Макеевки пишут, что делают покупки на рынке, так как там дешевле стоят продукты, и качество их лучше – особенно это касается овощей. Другие же отмечают, что делают покупки в магазинах. В целом же местные жители отмечают достаточно высокие цены и низкое качество товаров, а также то, что при возможности покупают продукты на подконтрольной украинским властям территории:

Нелли: «"Семерочка"»;

Юлия: «Смотря какие продукты. Овощи и фрукты в супермаркетах дешевле, и выбрать самому можно, а не гнилья накидают»;

Александр: «Рынок рулит! Там степень о***невания продавцов еще не достигла своего апофеоза, в отличие от супермаркетов… Вы видели те овощи в супермаркетах… На рынке гораздо симпатичнее. В той же "Семерочке" не раз прямо гнилые встречал»;

Евгений: «В "АТБ" ("Республиканский") дешевле ненамного овощи с фруктами, но зато гораздо отвратнее качество»;

Алексей: «В "Республиканском"»;

Александра: «"Семерочка"»;

«All-Seeing Eye»: «В "Брусничке" и в "АТБ"»;

Лена: «"Республиканский", Даки. Овощи беру – в овощном, за "Республиканским". Как-то ездила в энергосбыт и просто зашла на тот рынок, что рядом. Настоящий свинарник! Не стала ничего покупать. На рынках не покупаю ничего, кроме мяса. На рынке стоят одни алкашки, дурилки»;

«Tommy Hilfiger»: «"Семерочка" – хороший выбор. "Текстиль" – вкусное домашнее. Но, по возможности, заказываем из Украины»;

Елена: «Тоже овощи и фрукты берем в магазине за "Республиканским". Всегда все у них есть, и график работы удобный, можно даже вечером купить»;

Арина: «Овощи, в основном, в "Авоське", выбор есть, и часто дешевле, чем в "АТБ", где овощи редко хорошие»;

Ника: «На рынке обвешивают неслабо и цена дороже»;

Ирина: «Мясо на "Красном", овощи на "Менделеевском", хозтовары на 15-й линии»;

Кузьма: «В "Триумфе". Да, там дорого, но зато все есть и есть выпечка своя, и другие продукты»;

Александр: «В сети супермаркетов "Семерочка" на Зеленом – отстой полный. Дорого, качество овощей и фруктов – отстой, гнилье по цене 1 сорта. Да еще выдают овощи за привезенные из Украины. Типа картошка Египет, производства Украины»;

«Ksafo L:)»: «"Обжора": сахар по 30 руб. (14 грн по местному курсу – ред.), хлеб по 10 руб. (5 грн), йогурт в стаканчиках по 12 (5,6 грн). Мясо, конечно, дорогое...».

Указанным ценам не все верят. «Йогурт по 12? Может, продукт йогуртосодержащий? Ясен перец, что фигня какая-то», – пишет Марина.

Некоторые предпочитают покупать продукты на оптовых базах:

Лена: «База "Атака". Очень крутые цены»;

Сергей: «Самые дешевые цены – на оптовых базах на Мирном на Макаронке. Много вкусной выпечки по 80-120 руб. (37-56 грн), в магазинах +40-50% наценка стоит».

Напомним, в Донецке обсуждали повышение цен на продукты.

Читайте также: