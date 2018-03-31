Как пройти химиотерапию в Донецке, – опыт очевидцев. Новости

Жители временно неподконтрольного правительству Украины Донецка продолжают обсуждать возможность получения бесплатной медицинской помощи в городе.

Так, в одном из местных пабликов задается вопрос о стоимости и возможности проведения бесплатно химиотерапии: «Пожилой родственнице надо пройти курс химиотерапии в республиканском онкологическом центре. Сколько это будет стоить? И есть ли вариант сделать это максимально бесплатно?».

В комментариях мнения разделились. Некоторые местные жители уверены, что данная процедура проводится бесплатно.

Катя: «Есть. На втором этаже отделение химиотерапии. Заведующий Комендант Василий Васильевич»;

Дмитрий: «Химия в республике бесплатно»;

Александра: «Химия бесплатная. Соседу сделали»;

Другие считают, что бесплатной помощи в больницах на неподконтрольной территории нет.

Пелагея: «Бесплатного здесь ничего нет. Знакомые ребенка лечат сейчас в онкологии и за все платят огромные деньги»;

Анна: «Если в областной и у вас нет средств, могут не взяться и отправят в городскую. Мы с этим столкнулись, к сожалению. Здоровья вам»;

Оксана: «Бесплатно не всем. Я не знаю чем они руководствуются, когда решают кому платно, а кому нет. Многие жалуются на онкологию, редко слышно благодарности»;

Оксана: «И это вообще вопрос – когда у нас была бесплатная медицина?»;

При этом отмечается, что даже если химия бесплатно, то за остальные лекарства приходится платить самим.

Светлана: «Делают бесплатно, когда есть гуманитарная химия и за нее не чего не просят (знаю о чем говорю). Химиотерапию оплачиваете частично вы, частично вам предоставляет все больница из гуманитарки. Все зависит от наличия препаратов в больничном складе»;

Оксана: «У нас бабушка 3 года назад там лежала. В хирургии. Была гуманитарка,это мы потом узнали, все равно за все платили, а когда ее выписали, ей почти через месяц стало плохо, забрала скорая в 9-ку. Оказалось, во время операции ей занесли инфекцию, еще через месяц ее не стало… В 9-ке тоже сначала хотели деньги выкачать, а когда мы устроили скандал и сказали что будем звонить в министерство, сразу все бесплатное нашлось».

Также отмечается, что лекарства из гуманитарной помощи медики часто продают.

Наталья: «Они лекарства из гумпомощи продают, я с мамой лежала, знаю что говорю. Нужно бегать по исполкомам, что бы начали давать большую часть лекарств с гумпомощи».

Напомним, ранее жители Донецка обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках. На данный момент цены колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9 302 – 23 256 грн) и стоимость операции лапароскопическим способом по удалению паховой грыжи. Оказалось, что сейчас лапароскопию делают в единичных больницах Донецка (в основном, применяют полосные операции) и стоимость везде разная. Операция обойдется до 15 тыс. руб. (6977 грн по местному курсу), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11 628 грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и т.д. Также жители Донецка рассказали, сколько платят за роды.

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