Луганск после зимы остался без дорог (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном правительству Украины Луганске после таяния снега на дорогах обнажились большие ямы. Об этом сообщается в социальных сетях.

«То, насколько жизнеспособно государство [лол] можно определить по многим критериям. Как вы наверное уже слышали, Луганск не просто областной центр, а теперь целая столица. И пусть в подчинение ему досталась даже не вся бывшая область, а только, грубо говоря, ее половина, но нести такую ношу явно не под силу. Если сейчас не поднимать вопрос веерных отключений электричества, проблемы с поставкой воды, социальным обеспечением и прочими пунктами, где полный провал, а взглянуть только на дороги, то вырисовывается очень наглядная картина: ЛНР просто нежизнеспособна даже на подачках из РФ. Почему так? Может быть дают мало, а может просто очень много воруют», – пишет автор поста и добавляет, что такого плохого состояния дорог в регионе, «как этой весной, не было, пожалуй, никогда».

Местные жители публикуют фото и комментируют состояние проезжей части. Также они отмечают, что по сравнению с другими городами на неподконтрольной части Луганщины дороги в Луганске еще не в самом плохом состоянии.