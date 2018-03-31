Луганск после зимы остался без дорог (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном правительству Украины Луганске после таяния снега на дорогах обнажились большие ямы. Об этом сообщается в социальных сетях.
«То, насколько жизнеспособно государство [лол] можно определить по многим критериям. Как вы наверное уже слышали, Луганск не просто областной центр, а теперь целая столица. И пусть в подчинение ему досталась даже не вся бывшая область, а только, грубо говоря, ее половина, но нести такую ношу явно не под силу. Если сейчас не поднимать вопрос веерных отключений электричества, проблемы с поставкой воды, социальным обеспечением и прочими пунктами, где полный провал, а взглянуть только на дороги, то вырисовывается очень наглядная картина: ЛНР просто нежизнеспособна даже на подачках из РФ. Почему так? Может быть дают мало, а может просто очень много воруют», – пишет автор поста и добавляет, что такого плохого состояния дорог в регионе, «как этой весной, не было, пожалуй, никогда».
Местные жители публикуют фото и комментируют состояние проезжей части. Также они отмечают, что по сравнению с другими городами на неподконтрольной части Луганщины дороги в Луганске еще не в самом плохом состоянии.
- Федор: «Состояние дорог – весна»;
- Дима: «Как по мне, ничего другого тут и не стоит ожидать»;
- Никита: «Стоит заехать в Алчевск, так эти дороги на фото покажутся еще вполне приемлемыми»;
- Алекс: «После зимы дороги в ужасном состоянии. Предыдущие два года пытались латать быстро, даже при Украине такого не видел. Надо будет посмотреть что в этом году будет»;
- Андрей: «После краснолучских "дорог" это просто автобаны»;
- Дмитрий: «Это чтоб биндеровцы не проехали»;
- Ярослав: «Столица, че уж тут»;
- Артем: «Почему все что попадает под влияние русского мира превращается в мусорку»;
- Кузьма: «Кому не нравится уезжайте нахер. Я лично только рад таким дорогам и сам привык ездить, враг быстро не пройдет и нам это на руку»;
- Маша: «Надеюсь, запаслись кирпичами, которые они будут вколачивать в ямы! Ведь это самый современный способ борьбы с ямами … был, есть и будет в нашем с вами городе! Ура, товарищи!»;
- Фекла: «Формулировочка совсем не точная))) Не дорог состояние, а направлений! Дорог нет – только направления».
- Наташа: «Вы бы видели дорогу по "международной" трассе, что ведет на КПП "Червонопартизанский". Вот там точно колеса можно оставить»;
- Саша: «Зато свободны и демократичны..и ещё подписали "побратимские" отношения с Судаком (Крымским).. Сингапур мать его..».
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