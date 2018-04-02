Самые дорогие – стоматологи: Стоимость обучения в вузах и техникумах «ДНР». Новости

В «ДНР» средние специальные учреждения и вузы кроме бюджетных мест предполагают и коммерческое обучение. Расценки на основные специальности опубликовала местная газета.

Отмечается, что всего в «ДНР» порядка 112 средних специальных и профессиональных учебных заведений, 42 из которых находятся в Донецке.

В большинстве колледжей и техникумов обучение бесплатное, но по некоторым специальностям помимо бюджетных мест, есть и возможность платного обучения:

«Донецкий техникум промышленной автоматики ДНР» – в зависимости от специальности стоимость обучения от 26 541 до 40 481 руб. в год (12 300 – 18 700 грн в перерасчете по местному курсу);

«Донецкий горный техникум ДНР»: первый год обучения – 5 800 руб. (2 700 грн), второй – 6 000 руб. (2 800 грн), третий – 6 200 руб. (2 870 грн), четвертый – 6 400 руб. (3 000 грн);

«Донецкий колледж строительства и архитектуры ДНР»: дневное отделение – от 8 500 до 11 600 руб. в год (4 000 – 5 400 грн) в зависимости от специальности, заочное – 11 600 руб. в год.

По информации «центра занятости», наибольшим спросом из специальностей, которым обучают в техникумах, у работодателей в «ДНР» пользуются медицинские работники среднего звена, строители, продавцы, электрики и водители трамваев и троллейбусов.

Что касается вузов, то в «республике» действуют 4 университета, 7 академий, 7 институтов и «общевойсковое командное училище ВС ДНР». Здесь везде также предусмотрено обучение на коммерческой основе. Стоимость обучения зависит от выбранной специальности. Например, обучение по экономическим специальностям обходится от 17 500 до 30 000 руб. в год (8 100 – 13 900 грн):

«Донецкий национальный университет ДНР», экономический факультет – от 67 500 до 116 000 руб. (31 300 – 53 700 грн) в зависимости от формы обучения;

«Донецкая академия управления и госслужбы ДНР» – 19 800 руб. в год (9 200 грн), за весь период обучения студентам дневной формы придется заплатить 79 200 руб. (36 700 грн), заочникам – 44 100 руб. (20 400 грн);

«Донецкий национальный технический университет ДНР» – за весь период обучения стоимость составляет 88 000 руб. (40 700 грн) на дневном отделении и 58 400 руб. – на заочном (27 000 грн).

Дороже всего в «ДНР» обходятся медицинские специальности. Например, обучение на стоматолога в «Донецком национальном медицинском университете ДНР» обходится в 62 400 руб. – и это только за один год (28 900 грн). Отметим, что в прошлом году стоимость была вдвое дешевле. При этом в Донецком национальном медицинском университете, работающем сейчас в Мариуполе, максимальная цена за обучение – 19 200 грн в год.

Недешевым остается и юридическое образование:

«ДонНУ ДНР» – 32 500 руб. в год (15 100 грн);

«ДонАУГС ДНР» – 26 800 руб. в год (12 400 грн).

При этом по данным «центра занятости», самыми востребованными на рынке труда являются врачи, учителя, инженеры, специалисты энергетической отрасли и работники торговли.

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