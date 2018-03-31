Ситуация в пунктах пропуска утром 31 марта. Новости

Сегодня утром, 31 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 марта через КПВВ последовало 41,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 8775 человек и 1100 транспортных средств;

«Марьинка» – 9590 человек и 1775 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7740 человек и 1455 транспортных средств;

«Гнутово» – 4140 человек и 1045 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11010 человек.

Сегодня утром, 31 марта, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/50;

«Марьинка» – 10/50;

«Новотроицкое» – 0/30;

«Гнутово» – 30/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «7:10. ДНР, Крагл. Очередь в Украину на середине моста уже. нескончаемая льгота едет...».

КПВВ «Новотроицкое»:

Оля: «8:54. В 5.45 было 80 машин. 10 льготы. На Мариуполь. Пускают быстро. Начали пускать раньше 7. На Донецк на Еленовке до 40. Пеших много на Донецк на Перлыне. На Мариуполь на Перлыне пеших нет».

КПВВ «Гнутово»:

Елена: «8:13. На Октябре в сторону Мариуполя 10 машин. На Пищевике до автобусов. Движение хорошее».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.