«Дьявол» может скрываться в деталях, – министр о международной администрации на Донбассе. Новости

Международная временная администрация в «Л/ДНР» должна быть транзитной и обеспечить переход власти от оккупационной администрации к себе самой, а потом передать власть украинскому государству. Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает «Радио Свобода».

«Транзитная администрация должна обеспечить переход власти от оккупационной администрации к себе самой, а потом передать власть украинскому государству. На этапе переговоров, распределения функций всегда может проявиться российское влияние или «уши», как говорится. И это потребует решения в Совбезе ООН. Этот вопрос политического уровня, или Россия просто говорит, что согласна на миссию, а начинает давить по всем направлениям, или соглашается политически. Миссия является инструментом достижения состояния, которое Украине необходимо. Главная задача – транзитность. И должно быть несколько компонентов – военный, полицейский и гражданский. Мы сейчас говорим только о военном. Это как раз самая большая проблема – предел компромисса по военному компоненту, так называемый по безопасности», – подчеркнул Черныш.

Также он считает, что для достижения цели можно воспользоваться опытом по Восточной Славонии. «Считаем, что этот опыт может быть в Украине применен. Соглашение между Сербией и Хорватией. В соглашении (конечно, посредники международные) прописаны все аспекты транзитного периода – о чем заботится администрация, кто возглавляет (кстати, это был американский генерал), военный компонент обеспечивал разоружение, разведение и частично разминирование, полицейская миссия обеспечивала права и свободы, привлечение к ответственности виновных, передачу их соответствующему трибуналу или Международному уголовному суду, кстати, она осуществляла контроль на границе, была применена амнистия тем, кто не совершал преступлений, функционировали больницы, другие учреждения», – напомнил министр.

При этом он уверен, что в выборах местных властей должны принимать участие и временно перемещеные лица независимо от места их проживания. «И выборы были организованы – кто не мог прибыть на территорию Восточной Славонии, проголосовали на территории Хорватии. Внутренне перемещенные лица – им надо организовывать выборы на территории, которая правительством контролируется. Это соответствует международной практике. Такой документ должен сейчас быть разработан всеми вместе», – подчеркнул Черныш.

По его мнению, сейчас все эти вопросы нужно согласовывать на международном уровне. «Единственный сейчас выход – это договариваться, чтобы мы действовали согласованно с международными партнерами. Сейчас превалирует мнение, что должны быть готовы к такому варианту (введение в ОРДЛО международных переходных администраций – прим.) Если такая миссия имеет право на существование, то должна быть разработана заранее, чтобы как раз в деталях не было «дьявола». К этому должна быть готова вся страна. Не только МИД», – резюмировал он.

Напомним, американское онлайн-издание TIME опубликовало статью в которой утверждается, что в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести в ОРДЛО» международную временную администрацию, однако на уступки в «крымском вопросе» – не пойдет.

Эксперт Института социально-экономических исследований Николай Капитоненко пояснил, что Международная временная администрация – это особый специальный инструмент управления внутренними конфликтами, который используется, чтобы компенсировать слабость институтов внутри государства.

Как сообщалось ранее, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что дальнейшая политика России после президентских выборов четко просматривалась в речи Владимира Путина в его обращении к Федеральному собранию, и компромиссов по Донбассу в ней нет.

Читайте также: