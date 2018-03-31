Ситуация в пунктах пропуска днем 31 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Людмила: «11:06. Какие то непонятки на блокпосту. Автобусы не пропускают. Пеших огромная очередь. Со стороны Горловки»;

Ника: «12:12. Мне тоже только что позвонили, и сказали, что движения нет совсем со стороны Горловки. Около 150 машин стоят легковых. Пешие идут по немногу»;

Дашенька: «14:02. С Горловки очень много машин. Обычная очередь штук 150 и льготной 100»;

Вадим: «14:04. Сегодня ехали на авто с Бахмута в Горловку. Пеших было много. Очень много как с одной стороны, так и с другой. В серой зоне со стороны ДНР вообще ужас что творится. Видимо народ за пенсией перед праздниками рванул. По автомобильной очереди: со стороны Бахмута на 9:00 было машин 30. Перед въездом на паспортную проверку на Майорске было 20 машин. А со стороны ДНР машин было писец как много (11:00). В льготе было машин 30 а в обычной очереди до поворота и еще метров 50. Не знаю, как прошли все. На радостях уже не считал».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «12:11. В Курахово на Каргиле основная до ЖД моста, льгота почти до 2 туалета».

КПВВ «Новотроицкое»:

Оля: «13:58. В час на Мариуполь до поворота почти на Еленовке. Льготная30-40 примерно. а Донецк на Еленовке в 12 часов почти до ларька 50-60. Льготной примерно 15-20»;

Алина: «14:13. Еленовка в сторону Мариуполя: очередь в районе поворота»;

Карина: «14:21. Ехали из Мариуполя в Донецк. На Новотроицке заехали сразу на проверку. Перед нами вообще никого не было. В сторону Мариуполя, на тот момент, тоже была лишь пара машин. Подъехали к Еленовке в 9:00. Перед нами было машин двадцать. Льготники шли нескончаемым потоком, и сразу же проезжали. Полностью прошли Еленовку в 10:40. Очередь в сторону Мариуполя заканчивалась чуть не доезжая до поворота».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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