Как проехать КПВВ с адресной справкой «ДНР». Новости

В социальных сетях жители временно неподконтрольной правительству Украины Донецкой области обсуждают возможность пересечения линии разграничения с «документами», выданными «ДНР».
В частности, один из пользователей интересуется возможностью проехать с «адресной справкой ДНР».
«Если в паспорте не стоит штамп с пропиской, а имеется адресная справка ДНР. Возможно ли проехать на территорию Украины и вернуться в Донецк. Пропуск одобрен, но в графе – прописка – указан адрес по адресной справке ДНР, который совпадает с фактическим местом жительства», – задает он вопрос.
Ему отвечают жители неподконтрольной территории.
- София: «То, что у вас пропуск оформлен (реестр пропусков это всего лишь программа построенная на алгоритме заполнения граф на укр мове, оформляются пропуска у всех, ополчение или органы мвд, без разницы), Вам это не дает гарантии того, что вас обратно на украинском бп пропустят. Из Донецка с адресной справкой вы можете выехать на территорию Украины мотивируя на бп "поставить прописку в паспорт". Но обратно увы без прописки в паспорте не пропустят»;
- Денис: «Главное, что пропуск оформлен, на прописку на КПВВ Украины никогда не смотрели»;
- Виталий: «Я ехал с девушкой без прописки. В Украину пропустили, я спросил обратно впустите? Паспортист ответил, что впустят».
Ранее в соцсетях рассказали о нюансах пересечения линии разграничения с ID-паспортом, в котором не указывается место регистрации.
Напомним, в Украине перестали печатать внутренние бумажные паспорта. В Кабинете министров предлагают гражданам при желании заменить документы старого образца на пластиковые ID-карты.
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