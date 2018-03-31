Жителей Енакиево пугают открытые люки (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольного правительству Украины Енакиево (Донецкая обл.) в социальных сетях возмущаются действиями местных коммунальных служб. В частности, открытыми люками.

«У меня всего один вопрос – до каких пор во дворе жилого дома будут находится открытые люки? Чего вы дожидаетесь? Пока туда кто-то упадет из детей, гуляющих во дворе? А крайнего-виноватого потом кого-нибудь назначим? Адрес – Металлургов, 25. На расстоянии 15 метров друг от друга два люка и если один прикрыт хотя бы чем-то, то второй двумя веточками», – говорится в сообщении.

При этом в комментариях горожане пишут, что эта проблема для города не нова.

Владимир: «Эта беда уже лет, как 20. И никто ничего, к сожалению, делать не будет...».

Также сообщается, что жители уже получали травмы из-за открытых люков.