Жителей Енакиево пугают открытые люки (Фото). Новости

Жителей Енакиево пугают открытые люки (Фото)

ДН

31.03.18 16:39dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Жители временно неподконтрольного правительству Украины Енакиево (Донецкая обл.) в социальных сетях возмущаются действиями местных коммунальных служб. В частности, открытыми люками.

«У меня всего один вопрос – до каких пор во дворе жилого дома будут находится открытые люки? Чего вы дожидаетесь? Пока туда кто-то упадет из детей, гуляющих во дворе? А крайнего-виноватого потом кого-нибудь назначим? Адрес – Металлургов, 25. На расстоянии 15 метров друг от друга два люка и если один прикрыт хотя бы чем-то, то второй двумя веточками», – говорится в сообщении.

При этом в комментариях горожане пишут, что эта проблема для города не нова.

  • Владимир: «Эта беда уже лет, как 20. И никто ничего, к сожалению, делать не будет...».

Также сообщается, что жители уже получали травмы из-за открытых люков.

  • Ирина: «Провалилась ногой в якобы закрытый люк (около ,,Визави,,), исполком – рядом, как раз был прием ж/к хоз-ва, спросили, чего я хочу .Показала ногу в крови, сказала, чтоб люк закрыли. Они стали искать хозяина люка...среди ЖКО, хозяев магазина. Искали неделю, я настойчиво спрашивала. Спросили, долго ли собираюсь ходить, но, правда, закрыли, отзвонились. Но не все настойчивые после травмы. А так люки как бы ничьи...».

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