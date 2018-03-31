Рядом с КПВВ снайпер расстрелял автомобиль с водой (Фото). Новости

В зоне проведения АТО автомобиль, перевозивший воду для украинских военных, попал под обстрел снайпера. В машину попало несколько выстрелов. Чудом никто не пострадал.

«Едем и в лобовое стекло попадает пуля – вспышка, дым. Мы поняли, что попали под обстрел», – рассказал военнослужащий Юрий.

По словам военнослужащего Дмитрия, они вынуждены были спрятаться в укрытие, так как снайпер продолжал вести огонь. «Он просто расстреливал машину, старался попасть в бак: думал, что машина загорится. Но, к счастью, со стороны обстрела бак был пустой. Стрелял по бочке. Возможно, думал, что это машина для подвоза ГСМ», – пояснил он.

Позднее военные насчитали около 10 попаданий в автомобиль. Сейчас его восстанавливают.

При этом военные подчеркивают, что инцидент произошел недалеко от одного из КПВВ на линии разграничения, где находилась большая очередь мирных жителей.

«Люди начали переживать, бегать, прятаться за что можно: блоки, приспособления для защиты. Пуля дура – всякое может быть, а там были и мамы, и дети, взрослые и старики», – рассказал военнослужащий Дмитрий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Военного телевидения Украины».