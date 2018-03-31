Традиционный шмон. В Донецке «полиция» проводит облаву. Новости

Сегодня, 31 марта, во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке «силовики» проводят спецоперцию. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что на выезде из Донецка в сторону Макеевки образовалась большая пробка.