Традиционный шмон. В Донецке «полиция» проводит облаву. Новости

Сегодня, 31 марта, во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке «силовики» проводят спецоперцию. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Отмечается, что на выезде из Донецка в сторону Макеевки образовалась большая пробка.
- Unkl Maxno: «18:30. На Мотеле шмон автомобилей. Тормозят тех, кто со стороны Макеевки едет в Донецк»;
- Varyavareshka: «Донецк. На Мотеле гаишники с орками проверяют все проходящие машины – их содержимое, документы водителя и на транспорт, такая новая у нас теперь традиция»;
- SomeOne: «Суки, и опять в субботу...»;
- Inamra: «Ну а шо, а если с Макеевки Укр ДРГ ехать будет в столыцю. Это вам не это...»;
- Donny Darko: «Тех, кто в Макеевку, шмонают на Чайкинском кольце»;
- Донецк Город Герой: «На Макшоссе пробка минут 40 от МИСИ в сторону Чайкинского кольца. Шмон как обычно»;
- Типичная Макеевка «На Мотеле и Чайкинском военные и ГАИ устроили самый настоящий шмон. Останавливают КАЖДОГО, на вопросы отвечают: "Проверка документов у всех". Если есть возможность, объезжайте!»;
- Дарья: «Да что им там вечно надо?»;
- Алекс: «Видать ручеек бабла иссякает в карманах у Захерченки и его шоблы приближенной»;
- Ольга: «Интересно,в связи с чем такая проверка?»;
- Юра: «Даа только час там отстоял»;
- Валерий: «А в чем проблема? Просто пробку создают и не более. У ребят свои приказы, отнеситесь с пониманием»;
- Алекс: «Лучше бы им поступил приказ устроить акт публичного самоубийства, и желательно из именных наганов Захерченки. Я бы отнесся с пониманием и уважением к сему поступку».
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