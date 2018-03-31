Традиционный шмон. В Донецке «полиция» проводит облаву. Новости

Традиционный шмон. В Донецке «полиция» проводит облаву

ДН

31.03.18 20:50dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 31 марта, во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке «силовики» проводят спецоперцию. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что на выезде из Донецка в сторону Макеевки образовалась большая пробка.

  • Unkl Maxno: «18:30. На Мотеле шмон автомобилей. Тормозят тех, кто со стороны Макеевки едет в Донецк»;
  • Varyavareshka: «Донецк. На Мотеле гаишники с орками проверяют все проходящие машины – их содержимое, документы водителя и на транспорт, такая новая у нас теперь традиция»;
  • SomeOne: «Суки, и опять в субботу...»;
  • Inamra: «Ну а шо, а если с Макеевки Укр ДРГ ехать будет в столыцю. Это вам не это...»;
  • Donny Darko: «Тех, кто в Макеевку, шмонают на Чайкинском кольце»;
  • Донецк Город Герой: «На Макшоссе пробка минут 40 от МИСИ в сторону Чайкинского кольца.  Шмон как обычно»;
  • Типичная Макеевка «На Мотеле и Чайкинском военные и ГАИ устроили самый настоящий шмон. Останавливают КАЖДОГО, на вопросы отвечают: "Проверка документов у всех". Если есть возможность, объезжайте!»;
  • Дарья: «Да что им там вечно надо?»;
  • Алекс: «Видать ручеек бабла иссякает в карманах у Захерченки и его шоблы приближенной»;
  • Ольга: «Интересно,в связи с чем такая проверка?»;
  • Юра: «Даа только час там отстоял»;
  • Валерий: «А в чем проблема? Просто пробку создают и не более. У ребят свои приказы, отнеситесь с пониманием»;
  • Алекс: «Лучше бы им поступил приказ устроить акт публичного самоубийства, и желательно из именных наганов Захерченки. Я бы отнесся с пониманием и уважением к сему поступку».
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