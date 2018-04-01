Вербное воскресенье в Мариуполе: От верующих до – не очень (Фото, видео). Новости

Сегодня, 1 апреля, православные жители Мариуполя, так же, как и все христиане, празднуют Вербное воскресенье.

Праздник Вербное воскресенье имеет несколько названий. Одно из них – Вход Господень в Иерусалим, поскольку в этот день, согласно Библии, Христос вошел в Иерусалим, и люди, встречая его, устилали путь Иисуса цветущими пальмовыми ветвями. Поэтому сегодняшний праздник называется также Пальмовым воскресеньем.

Название Вербное воскресенье праздник получил у христиан, живущих в более северных регионах, где нет пальм, зато есть верба, которая с наступлением весны распускает свои почки самой первой.

Сегодня храмы Мариуполя заполнили десятки тысяч людей с веточками вербы. В каждом храме обряд освящения вербы батюшка провел после праздничного богослужения.

Корреспондент «Донецких новостей» пообщался с прихожанами Свято-Троицкого храма, в том числе узнавал, зачем святить вербные веточки.

Мария: «Сегодняшний праздник имеет очень большой смысл. Он символизирует признание Иисуса Мессией. Поэтому слова "посвятить вербу" не означают, что надо просто-напросто придти на церковный двор и дождаться, когда батюшка обрызгает ветки святой водой. Это неправильно! Настоящие прихожане должны приходить в храм на Богослужение, помолиться за нашего Спасителя Иисуса Христа, а уже после окончания службы освятить принесенную с собой вербу. Верба здесь не главное, это – просто символ нашей веры, нашей любви к Иисусу. Окропленные святой водой вербные веточки надо дома поставить возле иконы, выбрасывать их нельзя».

Ксения: «Освященные вербные веточки являются своеобразным оберегом. Они защищают от болезней, сглаза, привносят в домашнюю атмосферу положительную энергетику. Вербу со святой водой выбрасывать нельзя. Она должна быть дома в течение года, а затем ее можно принести в храм или сжечь».

Дмитрий и Елена: «Как подавляющее большинство людей мы можем сказать, что верим "в некую силу". Увы! К сожалению, нас так воспитывали, что мы не можем назвать себя истинно верующими. Но при этом и совсем атеистов из нас не получилось. Поэтому стараемся быть во всем – и в мелочах, и в крупном – порядочными людьми. На богослужения не ходим, посты не соблюдаем, но ведь это – не самое главное. Можно бить поклоны в храме, молиться, поститься и при этом быть не самым лучшим человеком. Мы стараемся жить по совести, стараемся приносить радость людям, которые рядом с нами. Вербу ходим святить, так же, как пойдем святить через неделю паски. Главное сегодня в подобных обрядах то, что люди надевают красивую одежду, идут с радостным настроением в церковь – имеют возможность почувствовать праздник. Пусть они что-то делают не так – не присутствуют на службе, к примеру, но они идут со светлой душой, с цветами, с надеждой. И этот заряд позитива остается на весь день».

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